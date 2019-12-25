Больше половины россиян будут трудиться в праздники
Сервис «Работа.ру» провел исследование, будут ли россияне трудиться на предстоящих каникулах. Оказалось, что большая половина планирует работать - такой ответ дали 58% респондентов. 26% будут работать посменно, у 25% - гибкий график, а у 22% ожидается полноценная рабочая неделя.
В предыдущие годы, по оценке экспертов, в январские праздники выходили на работу около 40% граждан.
Большинство тех, кто вернется к своим обязанностям, задействованы в сфере услуг – это продавцы, кассиры, официанты, хостес, курьеры, водители и т. д.
— Есть и те, кто просто хочет получить дополнительный доход и или готов поработать сверхурочно для получения отгулов в будущем. Конкретно в этом случае, о финансовой составляющей подумали 40% опрошенных, - рассказал «Известиям» заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.
Заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин уверен, что в 58% вошло много тех, кто относится к образовательной деятельность. Помимо сессии в вузах, в период новогодних каникул организуют много мероприятий для школьников, в которых задействуют учителей.
— Как говорится, Новый год кормит год и это возможность заработать, особенно в сфере услуг. Учитывая, что в России на нее приходится до 70% рабочих мест, то большинство тех, кто будет трудиться, смогут получить высокие доходы, - заключил эксперт.
Ранее российские эксперты рассказали, что большинство россиян готовы потратить рублей на алкоголь для новогоднего стола 3,7 тысяч рублей. К слову, это чуть больше трети от общего объема трат на новогодний стол, который оценивается в 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU