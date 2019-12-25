Боливия призвала Мексику выдать укрывающихся в посольстве экс-министров
Бывшие руководители ведомств подозреваются в терроризме и подстрекательстве к мятежу
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Глава полиции боливийского Ла-Паса Уильям Кордеро обратился к руководству посольства Мексики с требованием выдать укрывающихся на территории дипмиссии экс-министров.
Речь идет о бывших руководителях министерств культуры, юстиции и обороны Вильме Аланока, Экторе Арсе и Хавьере Савалета, а также Хуане Кинтана, который работал главой ведомства при президенте. Все они подозреваются в подстрекательстве к мятежу и терроризме.
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ИСТОЧНИК KP.RU