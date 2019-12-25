За десять лет в России удвоилось число иностранных студентов

СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-25T08:37:28+03:00

Число иностранных студентов в России удвоилось за последние десять лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока мы занимаем 8 место в мире по этому показателю

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С 2008 года число иностранных студентов в России удвоилось. По данным Минобрнауки, в прошлом году в стране получили образование почти 309 тыс. иностранцев: 212,2 тыс. — по договорам, а 96,7 тыс. — на бюджетной основе.

В этом году поток увеличился на 5,7% — до 327,6 тыс:229 тыс. — по контрактам, а 98,6 тыс. — за счет бюджета.

Если говорить об общемировой статистике, то в Россию едут учиться 6% студентов и это обеспечивает нашей стране восьмое место. В лидерах США, Великобритания, Австралия, Китай, Канада, Германия и Франция.

Планируется, что Федеральный проект «Экспорт образования» позволит привлечь еще больше иностранных студентов. На эти цели с 2019 по 2024 год потратят 107,5 млрд рублей.

— Последние 10 лет число студентов из-за границы постоянно растет, — отметила в разговоре с «Известиями» директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. — Россиян же за рубежом сегодня учится порядка 65–70 тыс. человек. Такое малое число связано с тем, что в стране слабо развита поддержка отечественных специалистов, желающих получить знания в других странах. Люди вынуждены сами решать эти вопросы: образовательные кредиты или за счет обеспеченных родителей.

Ранее погранслужба ФСБ впервые озвучила данные об иностранцах, которые в графе "цель приезда" при пересечении госграницы написали "учеба". Согласно этой информации с начала года в Россию въехали за знаниями 181,5 тысяч граждан из 174 государств.

ИСТОЧНИК KP.RU