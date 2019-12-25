"Убейте их своей добротой!": Кевин Спейси записал рождественское видео

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-25T09:28:48+03:00

Кевин Спейси лишь недавно выбрался из сексуального скандала Фото: скриншот с видео

Американский актер поздравил всех с праздником в образе Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик" [видео]

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Американский актер Кевин Спейси вновь появился перед поклонниками в образе главного героя сериала "Карточный домик" Фрэнка Андервуда. Он рассказал о событиях, которые произошли с ним в уходящим году, а также дал зрителям небольшой совет.

По словам артиста, ему лишь недавно удалось "восстановить свое здоровье", вероятно, подорванное на фоне обвинений в домогательствах. Сайт kp.ru писал, что показания против Спейси дали порядка 30 мужчин, но лишь одно дело дошло до суда. Прокуратура США возбудила уголовное дело на основании утверждения, что актер трогал коллегу за гениталии.

После этого артист лег в клинику на реабилитацию, но свою вину не признал. Сцены с его участием стали вырезать из всех новых фильмов и сериалов. Однако летом все обвинения сняли.

"Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества, верно? Это был хороший год, за который я, к счастью, восстановил свое здоровье. В свете этих событий я внес несколько изменений в свою жизнь и предлагаю вам сделать то же самое", — сказал Спейси в опубликованной на Youtube ролике.

Он подчеркнул, что в 2020 году планирует голосовать за то, чтобы "в мире было больше добра".

"В следующий раз, когда кто-то сделает что-то плохое, можете с ним бороться. А можете сдержать свой пыл и сделать нечто неожиданное... Можете убить их своей добротой!", — сказал артист с хитрой улыбкой.

В конце видео заиграла зловещая музыка, а Спейси продолжил помешивать угольки в камине.

Кевин Спейси опубликовал рождественское видео в образе своего персонажа из сериала «Карточный домик».

ИСТОЧНИК KP.RU