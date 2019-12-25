2019-12-25T09:32:20+03:00
Общество

Умерла Джоанна Линдсей, автор популярных женских романов

Джоанна Линдсей умерла в возрасте 67 лет
Елена АКИМОВА
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Умерла писательница Джоанна ЛиндсейУмерла писательница Джоанна Линдсей
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В США в возрасте 67 лет умерла писательница Джоанна Линдсей. Ее не стало еще в октябре, но семья долго хранила печальное событие в тайне. Недавно сын Линдсей признался, что мать боролась с раком легких и болезнь оказалась сильнее. Она скончалась в городе Нашуа, штате Нью-Гэмпшир.

Мужчина признается, что семья была «слишком опустошена горем», чтобы придавать огласке произошедшее.

Джоанна Линдсей успела написать более 60 книг. Ее романами зачитывались во всем мире, произведения переведены на 12 языков, а тиражи составили более 54 миллионов экземпляров.

За любовные романы для женщин она взялась в 1970-х годах, когда ей было 25 лет. Особенно ей удавались исторические романы. В ее биографии «Сага о семье Хаардрад», дилогия о Средневековье, фантастическая трилогия «Лу-Сан-Тер» и многие другие книги, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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