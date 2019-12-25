2019-12-25T10:39:16+03:00
Звезды

Фонд кино утвердил фильмы для юных зрителей, которые получат господдержку

В списке - анимационные проекты от Александра Петрова и Константина Бронзита
Ольга МАТЫС
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Особый упор сделан на развитие отечественной анимацииОсобый упор сделан на развитие отечественной анимацииФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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В среду 25 декабря совет российского Фонда кино определился со списком из пяти кинопроизводителей, которым будет оказана финансовая помощь из бюджета в рамках программы по поддержке отечественных фильмов для детей и семейной аудитории.

В категории уникальной авторской анимации государственную поддержку получил оскароносный режиссер Александр Петров (создатель мультфильмов "Старик и море", "Русалка", "Моя любовь") - он запускает картину "Князь" о жизни Александра Невского. Дважды номинант на "Оскар" Константин Бронзит, выдвигавшийся на известную премию за фильм "Мы не можем жить без космоса", получит средства для работы над анимационной лентой "Мусор". Финансирование получит анимационный фильм "Непокой", создаваемый режиссером Леонидом Шмельковым под руководством заслуженного деятеля искусств РФ режиссера Наталии Дабижи.

Кроме анимационных лент, которым уделено отдельное внимание Фонда, в списке на получение средств из бюджета и игровые фильмы: "Летучий корабль" компании ООО "ТПО "РОК" от режиссера Оксаны Карась, а также "Чук и Гек" кинокомпании "МЕТРОНОМ фильм", режиссера Александра Котта.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, какие кинопроекты и на каких условиях получат финансирование от Фонда кино в наступающем 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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