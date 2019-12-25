Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Украины по Крымскому мосту
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на заявления представителей Киева относительно запуска железнодорожного сообщения по Керченскому мосту.
Сайт kp.ru писал, что официальное открытие состоялось в понедельник, 23 декабря, при участии президента России Владимира Путина. Глава государства лично проехался на поезде из Керчи в Тамань и поблагодарил строителей за работу над столь крупным и сложным проектом.
Аксенов же сказал "спасибо" и самому президенту, при котором был сдан в эксплуатацию самый большой мост Европы.
"Есть чем гордиться. Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся", - подчеркнул глава региона.
Он также предложил всем, кто сомневается в запуске движения поездов по мосту, прокатиться вместе с ним, передает РИА Новости.
Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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