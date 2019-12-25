Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Украины по Крымскому мосту

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-25T10:31:31+03:00

Многие в Киеве до сих пор не верят, что железнодорожное сообщение через Керченский пролив было запущено

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не отвлекаться на заявления представителей Киева относительно запуска железнодорожного сообщения по Керченскому мосту.

Сайт kp.ru писал, что официальное открытие состоялось в понедельник, 23 декабря, при участии президента России Владимира Путина. Глава государства лично проехался на поезде из Керчи в Тамань и поблагодарил строителей за работу над столь крупным и сложным проектом.

Аксенов же сказал "спасибо" и самому президенту, при котором был сдан в эксплуатацию самый большой мост Европы.

"Есть чем гордиться. Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся", - подчеркнул глава региона.

Он также предложил всем, кто сомневается в запуске движения поездов по мосту, прокатиться вместе с ним, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751201" frameborder="0"></iframe> Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU