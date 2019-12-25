2019-12-25T10:37:37+03:00
Политика

Назарбаев поделился впечатлениями от первой встречи с Путиным

При знакомстве Владимир Владимирович поразил президента Казахстана своей эрудированностью и энергичностью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. ФОТО Алексей Никольский пресс-служба президента РФ ТАССПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. ФОТО Алексей Никольский пресс-служба президента РФ ТАСС
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев познакомился с Владимиром Путиным 20 лет назад, когда он еще являлся главой российского правительства. Эта встреча произвела на политика большое впечатление.

Назарбаев был поражен высокой эрудированностью и энергичностью Путина, а также его умением "ясно и четко отвечать на любой вызов". У казахского лидера сложилось впечатление, что этот человек "готов ко всему в жизни".

"Народу Российской Федерации очень повезло с Владимиром Владимировичем, который в начале ХХI века возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания... Под его руководством Россия снова стала великой державой", - цитирует РИА Новости экс-президента Казахстана.

Сайт kp.ru писал, что несколькими годами ранее Назарбаев назвал Путина "самым нормальным либералом". Он даже заранее предупредил своего коллегу об отставке - официальное объявление было сделано спустя пару часов после телефонного разговора политиков.

Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства

ИСТОЧНИК KP.RU

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