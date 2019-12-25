Первая атомная подлодка проекта "Ясень-М" спущена на воду в Северодвинске

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-25T11:00:46+03:00

Спуск на воду новой подлодки "Новосибирск" удачно завершил юбилейный для "Севмаша" 2019 года. Фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Атомная подводная лодка "Новосибирск" новейшего проекта 885М «Ясень-М» была спущена на воду в среду 25 декабря в Северодвинске. Данная подлодка уже может оснащаться ракетными комплексами "Калибр-ПЛ" и "Оникс", а в дальнейшем они получат гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые ещё в начале года заставили весь мир анализировать растущую военную мощь России.

Команду на вывод подлодки из оборонной верфи "Севмаш" дал и.о. директора предприятия Сергей Воронько. Традиционную бутылку шампанского о борт корабля разбил командир АПЛ "Новосибирск" капитан второго ранга Максим Шпирко.

- Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки "Новосибирск", - сказал командир корабля.

Высокий уровень подготовки команды "Новосибирска" отметили в Главкоме ВМФ.

- Развитие атомной подводной составляющей Военно-Морского Флота является приоритетным и находится в поле постоянного внимания Главного командования ВМФ. Экипаж АПЛ «Новосибирск» прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-Морского Флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение, - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Известно, что на данный момент на вооружении ВМФ России уже имеется АПЛ "Северодвинск" более ранней версии проекта 885.

Ранее kp.ru рассказывал о заявлении президента России об усовершенствовании гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон" для запусков с земли.

ИСТОЧНИК KP.RU