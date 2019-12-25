3,4 миллионам россиян не дадут выехать из страны под Новый год из-за долгов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-25T11:15:54+03:00

Менее, чем за год ФССП временно ограничила передвижения за рубеж для более чем семи миллионов россиян Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Временные ограничения Федеральной службы судебных приставов на выезд из страны на данный момент касаются более чем трёх миллионов россиян. Покинуть Россию перед Новым годом у них не получится из-за различных долгов.

При этом во время разговора с "ТАСС" сотрудники ФССП заявили, что из 3,4 миллионов должников почти 528 тысяч человек не выплачивают алименты. Остальные "невыездные" - должники по штрафам ГИБДД, налоговым выплатам, коммунальным услугам, а также по выплатам на возмещение ущерба - и так далее.

Всего за 11 месяцев уходящего года в Федеральной службе судебных приставов ввели временный запрет на выезд из России на почти 7,2 миллионов должников. Из них на алиментах "погорели" без малого миллион - почти 980 тысяч человек.

Узнать о наличии задолженностей можно при помощи портала "Госуслуги". Там же можно погасить долг удобным способом.

Ранее kp.ru рассказывал об инициативе Заксобрания Ленинградской области запретить неплательщикам по алиментам повторно заключать брак.

ИСТОЧНИК KP.RU