СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-25T11:28:41+03:00

Аналитики усомнились, что Apple останется на российском рынке после нововведений 2020 года Фото: REUTERS

А вот у главы Минпромторга Дениса Мантурова иная точка зрения на ситуацию

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С 1 июля 2020 года в России начнет действовать закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения.

Это вынудит многие компании пересмотреть вопрос своего присутствия на российском рынке, уверены эксперты. А вот в Минпромторге другая точка зрения. Глава ведомства Денис Мантуров в интервью «Известиям» отметил, что Apple не покинет российский рынок, даже несмотря на требования предустанавливать на свои продукты российское ПО.

А вот у аналитика Mobile Research group Эльдара Муртазина другая точка зрения. Он уверен, что американский гигант не станет мириться с переменами в законодательстве и начнет постепенно уступать часть рынка.

- Пока единственный выход – отказаться от официальной продажи своих устройств в России. Уйти с российского рынка де-факто. Негативный сценарий для всех нас, но свято место пусто не бывает, их место займут другие , - пояснил Муртазин ИА «НСН».

В свою очередь интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что не стоит искать плохое в будущих изменениях. Предустановка ПО будет мало чем отличаться от других процедур по русификации тех или иных товаров.

- Это как обязательная инструкция на русском языке для бытовой техники,- посчитал Мариничев.

ИСТОЧНИК KP.RU