Депутаты предлагают отводить на рекламу в кино максимум десять минут

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-25T11:41:00+03:00

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В российских кинотеатрах может появиться запрет на рекламу во время киносеансов. Депутаты выступают с инициативой ограничить время показа коммерческих предложений. В зависимости от возрастной маркировки сеанса, оно может длиться от 5 до 10 минут.

Соответствующий проект на рассмотрение Госдумы внесли представители ЛДПР.

- Чем меньше возраст, тем меньше должно быть рекламы, чтобы ребенок мог выдержать весь сеанс и не приходилось уходить раньше. В сеансах для детей младше 6 лет – не более пяти минут, 6-12 лет – семь минут, а в остальных случаях будут допускаться десятиминутные ролики, - пояснил ФАН один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

А вот совсем отказываться от рекламы не планируют, так как это повлечет за собой убытки для кинотеатров.

Поводом обратить внимание на данный вопрос стали многочисленные истории о получасовых рекламных роликах перед показом фильма «Джокер». Изначально парламентарии сошлись во мнении, что на трейлеры и коммерческие предложения должно отводиться не более 20 минут. Кроме этого, в билетах нужно указывать два времени: запланированное и реальное начало фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU