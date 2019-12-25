Эксперты назвали самые опасные модели смартфонов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-25T11:43:52+03:00

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Некоторые современные смартфоны превышают безопасный для здоровья уровень электромагнитного излучения. Старший юрист фирмы FeganScott Бет Феган рассказал, что под проверку попали телефоны iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone XR, а также Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10. И в результате, выяснилось, что все они небезопасны.

По словам экспертов, у модели iPhone 8 излучение в пять раз превышает допустимые нормы, а у Samsung Galaxy S8 — в три раза. Из-за этого постоянное использование гаджетов может нанести вред здоровью, передает сайт телеканала «Звезда».

Новость об излучениях современных гаджетов прокомментировал физик-ядерщик Роман Лаас. Он отметил, что на сегодняшний день опасность электромагнитного излучения от смартфона не доказана.

«Если посмотреть с точки зрения влияния смартфона на биологические ткани человека, то это очень маленький и локальный нагрев от излучения волн. При этом ни одного убедительного исследования, которое бы показало влияние этих волн на здоровье или возникновение заболевания продемонстрировано не было», — цитирует эксперта телеканал «360».

По мнению Лааса, об опасности излучения от смартфонов говорится только потому, что ученым не удается гарантировать их 100-процентную безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU