Умер Махмут Гареев - президент Академии военных наук

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-25T12:30:28+03:00

В среду в возрасте 96 лет умер Махмут Гареев

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Утром в среду, 25 декабря, умер Махмут Гареев - выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук.

О скоропостижной смерти ветерана Великой Отечественной войны сообщили его родные. Махмуту Ахметовичу было 96 лет.

"Несмотря на серьезный возраст, он до последнего дня оставался в строю. Обладал светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора", - говорится в сообщении на сайте полномочного представительства Татарстана в России.

Махмут Гареев участвовал в шести войнах. Первым его боем стала битва под Москвой в ноябре 1941 года. Уже в 18 лет он командовал целым батальоном, а в мирное время участвовал в международных и всероссийских конференциях, заседаниях Клуба офицеров, писал книги, статьи и научные работы об оборонной мощи страны. Последние 20 лет Махмут Ахметович занимал пост главы Академии военных наук.

В прошлом году генерал армии отмечал юбилей, и "Комсомолка" взяла у него интервью. Читайте о жизни легендарного военачальника на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU