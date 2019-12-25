В сирийском Алеппо возросло число обстрелов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-25T12:32:15+03:00

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На территории крупнейшего сирийского города Алеппо продолжаются взрывы. Российский Центр по примирению сторон отметил, что за последние сутки в регионе вдвое выросло количество обстрелов.

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня в городе. По словам местных жителей, обстрелы здесь происходят ежедневно. Те немногие члены мирного населения, которые остались в Алеппо, боятся выходить из домов вечером и ночью, рискуя быть убитыми.

Сейчас крупнейший сирийский центр превратился в «город-призрак». Жилые дома стоят полуразрушенными, местные жители почти все бежали в другие районы, а в глубине пустынных улиц скрываются вооруженные боевики, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме постоянных обстрелов в Алеппо сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка. Местным жителя не хватает денег и провизии, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU