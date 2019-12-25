Ельцин перед уходом просил Путина лишь об одном

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-25T12:39:51+03:00

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Перед уходом с поста президента России в 1999 году Борис Ельцин попросил своего преемника Владимира Путина лишь об одном - беречь страну. Об этом рассказал Валентин Юмашев, который на тот момент занимал должность советника главы государства.

Он назвал "полной ерундой" домыслы о том, что между двумя политиками существовали договоренности по кадровым назначениям и обеспечению безопасности семьи Ельцина. Борис Николаевич прекрасно понимал, что все такие обещания потеряют силу, как только власть окажется в других руках, подчеркнул Юмашев.

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ИСТОЧНИК KP.RU