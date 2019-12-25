В правительстве рассчитывают на компромисс по "Северному потоку-2"
Вице-премьер России Дмитрий Козак допускает увеличение давления на проект строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны США, однако напоминает, что возможности американцев не безграничны, а значит можно достичь компромисса по спорным вопросам.
К тому же все понимают, что укладка труб имеет исключительно экономический аспект. Никакой политической подоплеки здесь нет.
"В конечном итоге экономический интерес пробьёт свою дорогу. Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему и найдём компромисс", — сказал Козак в эфире телеканала "Россия 24".
Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе вступили в силу американские санкции против "Северного потока-2". Ограничительные меры налагаются на суда, которые занимаются укладкой труб и работой, имеющей отношения к строительству газопровода.
Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"
ИСТОЧНИК KP.RU