2019-12-25T13:33:32+03:00
Политика

В правительстве рассчитывают на компромисс по "Северному потоку-2"

Возможности США не безграничны, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Козак
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединённые Штаты продолжат усиливать давление на «Северный поток—2»Соединённые Штаты продолжат усиливать давление на «Северный поток—2»Фото: REUTERS
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Вице-премьер России Дмитрий Козак допускает увеличение давления на проект строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны США, однако напоминает, что возможности американцев не безграничны, а значит можно достичь компромисса по спорным вопросам.

К тому же все понимают, что укладка труб имеет исключительно экономический аспект. Никакой политической подоплеки здесь нет.

"В конечном итоге экономический интерес пробьёт свою дорогу. Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему и найдём компромисс", — сказал Козак в эфире телеканала "Россия 24".

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе вступили в силу американские санкции против "Северного потока-2". Ограничительные меры налагаются на суда, которые занимаются укладкой труб и работой, имеющей отношения к строительству газопровода.

Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

ИСТОЧНИК KP.RU

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