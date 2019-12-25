2019-12-25T13:08:22+03:00
Общество

В Яндексе рассказали о популярных подарках к Новому году

Аналитики компании исследовали самые популярные товары декабря в Яндекс.Маркете и Яндекс.Кассе
Ольга МАТЫС
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Эксперты Яндекса подвели итоги предновогоднего месяца в исследовании, посвященном самым популярным не сезонным товарам, которые пользователи сервисов компании выбирали в подарок своим близким.

По данным совместного исследования Яндекс.Маркета и Яндекс.Касс, сильнее всего в декабре вырос интерес покупателей к наборам для рисования - в 2,7 раза по сравнению с прошлым месяцем, средний чек на товары для хобби чуть превышает три тысячи рублей. На втором месте по покупаемости - радиоуправляемые игрушки, за которыми пользователи Яндекс.Маркета обращались в 2,5 раз чаще, чем в ноябре. Игрушечные роботы и трансформеры - на третьем месте, за ними - различные подарочные наборы, спрос на которые вырос в 2,4 раза, и настольные игры - миниатюрный футбол, хоккей и бильярд. Они, по сравнению с прошлым месяцем стали популярнее в 2,3 раза.

Всё еще не теряют позиций ювелирные украшения - в среднем на них россияне тратят почти шесть с половиной тысяч рублей. Также стало модно заказывать подарки из разделов электроники - количество платежей в этой категории возросло на 38%. Самое интересное, что востребованным товаром этого рода стали электрические зубные щётки: спрос на них вырос аж в два раза, сообщает "Российская Газета".

Ранее kp.ru поделился списком самых нежелательных подарков к Новому году.

Топ-5 самых популярных товаров декабря от Яндекс:

1. Наборы для рисования

2. Радиоуправляемые игрушки

3. Игрушки - роботы и трансформеры

4. Подарочные наборы

5. Настольные наборы для игр: футбол, хоккей, бильярд

ИСТОЧНИК KP.RU

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