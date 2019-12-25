Европа выступает за улучшение отношений с Россией

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-25T13:25:22+03:00

Согласно опросу Sputnik, жителей Германии, Франции, Великобритании и Италии совсем не устраивает текущее положение дел

Изменить размер текста: A A

Большинство европейцев желает наладить отношения с Российской Федерацией. Об этом говорят результаты опроса агентства "Sputnik", охватившего более четырех тысяч жителей Италии, Великобритании, Германии и Франции. Жители этих стран считают, что из-за плохих отношений с Москвой страдает не только политика, но и экономика.

Так 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев заявили, что желают улучшения европейско-российских отношений. Среди опрошенных чаще всего этой позиции придерживаются люди старше 35 лет, с высшим образованием. В частности, положительно на вопрос о желании улучшения связей с Москвой ответили 91% немцев и 77% британцев с университетскими дипломами.

Также взаимосвязь прослеживается и между политическим предпочтениями опрошенных. Выступают за сближение с Россией люди, разделяющие взгляды партии Брексита в Великобритании, партии Сильвио Берлускони в Италии, а также сторонников правоголлиста Николя Дюпон-Эньяну во Франции.

Статистика отношения к России жителей Италии, Германии, Франции и Великобритании приятно удивляет. Фото: Sputnik

Ранее kp.ru рассказывал о результатах опроса Левада-центра об отношении россиян к Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU