2019-12-25T13:48:32+03:00
Экономика

В Союзе пенсионеров предложили ввести «новогодний капитал» для всех пожилых людей

Эти деньги планируется выплачивать в преддверии праздников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пенсионерам могут начать выплачивать "новогодний капитал"Пенсионерам могут начать выплачивать "новогодний капитал"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Союзе пенсионеров поддержали идею выплаты «Новогоднего капитала». Однако в организации уверены, что деньги к праздникам должны получать все пожилые люди, а не только одинокие. В частности, это связано с тем, что определить, какой пенсионер одинокий, а какой — нет, очень сложно.

«А как они поймут, одинокий человек или нет? Я, например, тоже одинокая, 43-х лет, но живу в семье у дочери. Я как, одинокая или нет? Я не считаю себя одинокой, поэтому уж если давать, то не нужно делить», — цитирует заместителя председателя президиума Союза пенсионеров России Людмилу Пискунову телеканал «360».

Эксперт добавила, что разделять пенсионеров на работающих и нет, тоже не правильно, поскольку работать, как правило, приходится тем, кто получает очень маленькие пенсии. Таким, образом, по мнению Пискуновой, правильно будет подготовить отдельные выплаты к праздникам для всех.

Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал» и выплачивать его одиноким пенсионерам, чтобы они могли приобрести необходимые продукты и атрибуты праздника к Новому году, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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