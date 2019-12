Умерла Элли Уиллис, автор песни к сериалу "Друзья"

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-25T14:09:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Автор песен ко многим сериалам и фильмам, создательница песни "I'll Be There For You" из сериала "Друзья" Элли Уиллис (Allee Willis) умерла на 73 году жизни в Лос-Анджелесе.

Имя Элли Уиллис находится в Зале Славы авторов песен. Композитор получила две премии "Грэмми" и успела поработать с такими музыкантами, как группа Earth, Wind and Fire - именно она стала автором их хита "Boogie Wonderland", также она сотрудничала с певицей Синди Лопер и легендарным продюсером Куинси Джонсом.

Именно она написала основную тему к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мёрфи в главной роли. Но самая большая популярность пришла к ней благодаря саундтреку к сериалу "Друзья" (1994-2004) - она написала песню "I'll Be There For You" специально для группы The Rembrandts - эта композиция стала их самым крупным хитом.

По сообщениям ТАСС, причиной смерти Элли Уиллис стала остановка сердца.

Песня к сериалу "Друзья" - I'll be there for you.

ИСТОЧНИК KP.RU