2019-12-25T14:09:49+03:00
Звезды

Умерла Элли Уиллис, автор песни к сериалу "Друзья"

Создательница музыки ко многим известным проектам ("Полицейский из Беверли-Хиллз", "Друзья") скончалась в 72 года. Причина смерти - остановка сердца
Ольга МАТЫС
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Элли Уиллис умерла от остановки сердца на 73 году жизниЭлли Уиллис умерла от остановки сердца на 73 году жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Автор песен ко многим сериалам и фильмам, создательница песни "I'll Be There For You" из сериала "Друзья" Элли Уиллис (Allee Willis) умерла на 73 году жизни в Лос-Анджелесе.

Имя Элли Уиллис находится в Зале Славы авторов песен. Композитор получила две премии "Грэмми" и успела поработать с такими музыкантами, как группа Earth, Wind and Fire - именно она стала автором их хита "Boogie Wonderland", также она сотрудничала с певицей Синди Лопер и легендарным продюсером Куинси Джонсом.

Именно она написала основную тему к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мёрфи в главной роли. Но самая большая популярность пришла к ней благодаря саундтреку к сериалу "Друзья" (1994-2004) - она написала песню "I'll Be There For You" специально для группы The Rembrandts - эта композиция стала их самым крупным хитом.

По сообщениям ТАСС, причиной смерти Элли Уиллис стала остановка сердца.

Песня к сериалу "Друзья" - I'll be there for you.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Умерла Элли Уиллис, автор песни к сериалу "Друзья"
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