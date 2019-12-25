Музыку ВКонтакте добавили в подписку Combo от Mail.Ru

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-25T14:29:25+03:00

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Mail.ru Group добавил в свои сервисы возможность использовать музыкальный контент. Пользователи расширенной подписки Combo получат доступ к музыке ВКонтакте и в приложении BOOM без рекламы и в фоновом режиме. Нововведение начало работать со среды 25 декабря.

Чтобы открыть доступ к музыке, пользователям нужно будет только привязать свой аккаунт ВКонтакте к приложению от Mail.ru, в личном кабинете Combo. Связь между двумя приложениями работает и в обратную сторону: подписаться на Combo можно прямо через ВКонтакте — в мини-приложении, созданном на платформе VK Mini Apps.

Также представители Mail.ru Group заявили, что их расширенная версия подписки включает в себя выгодные соглашения с такими компаниями, как Delivery Club, Ситимобил, Макдоналдс, Перекресток и сервис «МегаФон ТВ» с доступом к пакету «Амедиатека».

ИСТОЧНИК KP.RU