В Минздраве не согласились со словами Голиковой об оптимизации здравоохранения

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-25T16:11:04+03:00

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова назвала «излишне эмоциональными» слова вице-премьер России Татьяна Голикова об «ужасном» процессе проведения оптимизации в области здравоохранения и отметила, что реализация программы не во всех регионах прошла хорошо, тем не менее качество и доступность медицинских услуг не снизились.

«Наверное, может быть, излишне эмоционально говорить о том, что там что-то ужасно проводилось. И, очевидно, нельзя согласиться с тем, что снизилась доступность и качество, это – нет», - цитирует министра здравоохранения ТАСС.

По словам Скворцовой, положительные результаты проведения оптимизации здравоохранения может показать рост продолжительности жизни на 5,6 года

Как писал сайт kp.ru, ранее Голикова назвала «ужасной» реализацию программы. По ее словам, качество и доступность медуслуг «резко ухудшились», а виноваты в этом как центр, так и регионы. При этом, вице-премьер и ранее отмечала, что во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».

ИСТОЧНИК KP.RU