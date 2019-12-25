«Да прольется свет на дорогую Украину»: Папа Римский призвал к миру в незалежной
В Ватикане Папа Римский Франциск в рождественском послании «Граду и миру» призвал к миру на Украине, в Сирии и других конфликтных регионах.
«Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру», - сказал понтифик
Франциск пожелал «найти утешение возлюбленному народу Сирии, не видящему конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии».
В своем обращение Папа Римский также отметил конфликт в Венесуэле, народ которой «долгое время терзает политическая и социальная напряженность». Он призвал жителей Боливарианской республики «воспрять духом».
Понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой ждут безопасности и процветания.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлогоднем рождественском обращении, выступая с балкона собора Святого Петра, Папа Римский также призвал к миру в Сирии и на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU