«Да прольется свет на дорогую Украину»: Папа Римский призвал к миру в незалежной

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-25T16:09:49+03:00

Понтифик выступил с рождественским обращением в Ватикане Фото: REUTERS

Понтифик выступил с рождественским обращением в Ватикане

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В Ватикане Папа Римский Франциск в рождественском послании «Граду и миру» призвал к миру на Украине, в Сирии и других конфликтных регионах.

«Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру», - сказал понтифик

Франциск пожелал «найти утешение возлюбленному народу Сирии, не видящему конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии».

В своем обращение Папа Римский также отметил конфликт в Венесуэле, народ которой «долгое время терзает политическая и социальная напряженность». Он призвал жителей Боливарианской республики «воспрять духом».

Понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой ждут безопасности и процветания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлогоднем рождественском обращении, выступая с балкона собора Святого Петра, Папа Римский также призвал к миру в Сирии и на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU