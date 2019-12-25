2019-12-25T19:03:19+03:00
Политика

Китайские военные испытали ракету, способную поразить любую цель в США

НОАК осуществила пуск новейшей ракеты JL-3 c атомной субмарины в Желтом море
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китайские военные испытали ракету, способную поразить любую цель в СШАКитайские военные испытали ракету, способную поразить любую цель в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайские военные провели летное испытание новой баллистической ракеты подводного базирования, способной поразить любую точку на территории Соединённых Штатов.

Как сообщает газета The Washington Times, ссылаясь на источники в Пентагоне, Народно-освободительная армия Китая осуществила пуск новейшей ракеты JL-3 c атомной субмарины класса Jin в заливе Бохай в северо-западной части Желтого моря в минувшее воскресенье, 22 декабря.

Запуск ракеты был зафиксирован разведывательными спутниками Соединённых Штатов и отслеживался на всем протяжении полета, однако о каких-либо подробностях не сообщается.

Отметим, что представитель пресс-службы Пентагона Дэвид Истберн заявил, что не располагает информацией об этом испытании.

Издание отмечает, что испытание проходили на фоне опасений, что Северная Корея готовит собственный запуск ракеты дальнего радиуса действия, возможно, уже в среду, 25 декабря.

Напомним, в начале декабря КНДР объявила об очередном «очень важном» испытании, которое «поднимет ядерное сдерживание страны на новый уровень». После этих заявлений 19 – 20 декабря в Китай прибыл спецпредставитель госдепартамента США по Северной Кореи Стивен Биген обсуждения ситуацию на Корейском полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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