2019-12-25T19:26:44+03:00
Общество

Роскомнадзор просит суд заблокировать два почтовых сервиса

Ведомство подало иск на scryptmail.com и mailbox.org
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роскомнадзор требует заблокировать доступ к scryptmail.com и mailbox.orgРоскомнадзор требует заблокировать доступ к scryptmail.com и mailbox.orgФото: REUTERS
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Роскомнадзор подал иск в московский суд с требованием заблокировать на территории России два почтовых сервиса scryptmail.com и mailbox.org. В пресс-службе ведомства пояснили, что организаторы распространения информации не исполняли установленные законом обязанности.

«Организаторы распространения информации SCRYPTmail LLC (сервис - scryptmail.com) и Heinlein Support GmbH (сервис - mailbox.org) в настоящее время в реестр ОРИ не включены. В Таганский районный суд Москвы поданы исковые заявления об ограничении доступа к данным ресурсам на территории России», - цитирует ТАСС сообщение Роскомнадзор

В ведомстве утверждают, что почтовые сервисы не исполняли требования так называемого «пакета Яровой», который обязывают операторов связи хранить весь интернет-трафик пользователей сроком от одного до шести месяцев. Правило распространяется не только на текстовые сообщения, но и на фотографии, видео и аудиозаписи,

ИСТОЧНИК KP.RU

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