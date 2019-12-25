«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ

СЕГОДНЯ 21:46 2019-12-25T21:46:49+03:00

В МИД рассказали, что альянс может пересмотреть отношения с РФ

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Москва предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до отказа от их проведения в районах соприкосновения России и стран-членов альянса в Балтийском и Черноморском регионах, однако организация «просто никак не отреагировала». Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

В интервью газете «Коммерсантъ» замминистра вспомнил о недавнем саммите альянса в Лондоне, где была создана «группа мудрецов», которая к 2021 году должна подготовить рекомендации для стран НАТО. По словам Грушко, «уже есть сигналы, что в рамках этого процесса будет предпринята и попытка переосмыслить отношения с Россией».

Замглавы МИД выразил надежду, что альянс придет «к очевидному выводу, что затачивание военной машины на "большую угрозу" с востока бессмысленно и контрпродуктивно». Тем не менее, он отметил, что у России «есть весь арсенал средств» для защиты своих интересов.

Грушко также добавил, что выход Вашингтона из Договора по открытому небу станет ударом по европейской безопасности.

Напомним, с 3 по 4 декабря в Лондоне проходил саммит Североатлантического альянса, по итогам которого НАТО внес в свою декларацию пункт о «российской угрозе». Однако президента Польши Анджея Дуды заявил о том, что Варшава не считает Москву врагом. Такую же точку зрения высказал французский лидер Эммануэль Макрон.

ИСТОЧНИК KP.RU