СЕГОДНЯ 23:18 2019-12-25T23:18:09+03:00

Санта-Клаус вылетел с Северного полюса и отправился в праздничное путешествие Фото: REUTERS

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Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки уже полвека отслеживает перемещения Санта-Клауса по всему миру. Согласно их данным, волшебник уже начал свое путешествие и первые остановки он сделал на востоке России и в Азии.

«NORAD только что получил уведомление о том, что Санта вылетел с Северного полюса! Его волшебное путешествие вокруг света началось!» - написали в Twitter командование аэрокосмической обороны.

Местоположение бородатого волшебника можно отслеживать в Twitter NORAD, на официальном сайте командования, где можно посмотреть интерактивную карту Земли, где отмечена каждая точка путешествия, а можно даже позвонить в их колл-центр

По информации NORAD Санта уже побывал в Берлине, Лондоне, Париже, Афинах, Риме, Москве и многих других городах мира.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, проект «NORAD следит за Сантой» был запущен еще в 1955 году. С того момента в канун Рождества колорадская база ВВС запускает онлайн-трансляцию передвижения волшебника по всему миру.

Санта в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU