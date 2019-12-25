Санта-Клаус вылетел с Северного полюса и отправился в праздничное путешествие
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки уже полвека отслеживает перемещения Санта-Клауса по всему миру. Согласно их данным, волшебник уже начал свое путешествие и первые остановки он сделал на востоке России и в Азии.
«NORAD только что получил уведомление о том, что Санта вылетел с Северного полюса! Его волшебное путешествие вокруг света началось!» - написали в Twitter командование аэрокосмической обороны.
Местоположение бородатого волшебника можно отслеживать в Twitter NORAD, на официальном сайте командования, где можно посмотреть интерактивную карту Земли, где отмечена каждая точка путешествия, а можно даже позвонить в их колл-центр
По информации NORAD Санта уже побывал в Берлине, Лондоне, Париже, Афинах, Риме, Москве и многих других городах мира.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, проект «NORAD следит за Сантой» был запущен еще в 1955 году. С того момента в канун Рождества колорадская база ВВС запускает онлайн-трансляцию передвижения волшебника по всему миру.
Санта в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU