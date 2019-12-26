Сирия вместе с Россией начала геологоразведку нефти и газа

СЕГОДНЯ 00:56 2019-12-26T00:56:07+03:00

Одновременно с этим Дамаск готовит иск против США за хищение сирийского «черного золота»

Изменить размер текста: A A

Сирия вместе с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море. Об этом в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen рассказала заявила советник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан.

«Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями», - сказала она, добавив, что подготовку к таким работам Дамаск начал еще несколько лет назад.

Кроме того, советник президента сообщила, что сирийские власти готовят иск против Соединенных Штатов, чтобы привлечь их к ответственности за воровство сирийского «черного золота».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон даже не скрывает, что американцы остались в САР только из-за нефти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751302" frameborder="0"></iframe> МИД Сирии обвинил США в авиаударе по нефтебазам в сирийском Хомсе.Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем обвинил США в причинении ущерба нефтеперерабатывающей инфраструктуре в ходе авиаудара при помощи беспилотников на западе страны. Об этом он заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым

ИСТОЧНИК KP.RU