2019-12-26T02:30:59+03:00
В мире

Bloomberg: У одного острова в Карибском море под Рождество собралось полсотни роскошных яхт

По данным агентства, там же в преддверии праздника находилась и яхта Романа Абрамовича Eclipse [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Журналисты насчитали у берегов острова 52 яхтыЖурналисты насчитали у берегов острова 52 яхтыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В преддверии католического Рождества у берегов острова Сен-Мартен в Карибском море собрались около полусотни самых больших и красивых в мире яхт, принадлежащих миллиардерам из разных стран, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, перед праздником возле острова насчитали 52 таких роскошных яхты, причем самой крупной из них агентство называет морскую красавицу Eclipse (длина 162,5 метра) российского бизнесмена Романа Абрамовича. Автор статьи отмечает, что «рождественским саням» владельца «Челси» может позавидовать даже Санта Клаус.

Крупнейшей из замеченных у берегов Сен-Мартена суперъяхт Bloomberg называет принадлежащую Роману Абрамовичу Eclipse Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшей из замеченных у берегов Сен-Мартена суперъяхт Bloomberg называет принадлежащую Роману Абрамовичу EclipseФото: GLOBAL LOOK PRESS

Там же была замечена яхта еще одного российского предпринимателя – судно Ocean Victory (140 метров) совладельца ММК Виктора Рашникова.

В ноябре у берегов Сен-Мартена находилось всего 16 яхт миллиардеров, а за несколько дней до Рождества близ идиллического острова их собралось столько, что он занял шестое место в списке «лидеров по яхтам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Bloomberg: У одного острова в Карибском море под Рождество собралось полсотни роскошных яхт
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