Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу, три человека ранены

СЕГОДНЯ 02:37 2019-12-26T03:32:48+03:00

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В среду, 25 декабря, неизвестные открыли огонь по людям во французском городе Безансон (регион Франш-Конте) на востоке страны, в результате были ранены три человека. Все пострадавшие доставлены в больницу, состояние одного из них медики оценивают как критическое, передает радиостанция France Bleu.

Уточняется, что это произошло около 19:15 по местному времени (21:15 мск). По словам свидетелей, лица нападавших были закрыты масками. Преступникам удалось скрыться, их разыскивает полиция.

На месте стрельбы сотрудники правоохранительных органов нашли 15 гильз и гранату. Прокуратура Безансона начала расследование произошедшего. Городские власти терактом случившееся пока не называют, мотивы злоумышленников неизвестны.

Ранее сайт kp.ru писал о стрельбе на вечеринке в американском Чикаго, там были ранены 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU