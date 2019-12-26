«Это тонкая материя»: Гарик Харламов рассказал, над чем он никогда не станет шутить
Знаменитый шоумен, актер, весельчак и юморист Гарик Харламов рассказал, в каких ситуациях он считает юмор неуместным, и над чем он никогда не станет шутить.
«Безусловно, есть запредельные вещи, которые я не позволю себе. Смеяться над инвалидностью, к примеру. Над религиозными чувствами людей. Но надо понимать, что шутка шутке рознь», - сказал резидент Comedy Club в интервью телеканалу RT.
При этом бывший КВНщик отметил, что «одно дело – шутить над инвалидом, другое дело – шутить над некой проблемой, причём так, чтобы никому не было обидно, не переходить на личности».
«Это тонкая материя. Есть же и чёрный юмор, когда шутки звучат очень жёстко. Но всё же существуют темы, над которыми я бы никогда не взялся шутить: теракты, болезни, геноцид и так далее», - поделился Гарик Харламов.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как шоумен «отомстил» Кристине Асмус за скандальную секс-сцену в фильме «Текст»: в новом комедийном сериале «Зона комфорта» у него появится любовница — глупая блондинка с пышным бюстом.
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