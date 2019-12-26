2019-12-26T05:44:48+03:00
Происшествия

В Подмосковье столкнулись два грузовика и три легковушки, погибли два человека

Все пять автомобилей направлялись в сторону Москвы, причины аварии выясняются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Пострадавшего доставили в больницуПострадавшего доставили в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В ночь на четверг, 26 декабря, на Горьковском шоссе в Подмосковье произошла крупная авария: столкнулись два грузовика и три легковушки. В результате погибли два человека, еще один пострадал и был доставлен в больницу с травмами.

«На 54 км Горьковского шоссе столкнулись пять автомобилей: две грузовых фуры и три легковых машины. В результате два человека погибли, еще один получил ранения», - сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе областного главка МВД.

Представитель ведомства уточнил, что все пять автомобилей направлялись в сторону столицы. Причины аварии выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ночью в воскресенье, 22 декабря, на внешней стороне 23-го километра МКАД столкнулись четыре легковых машины. Тогда погиб один человек, двое пострадали. Движение временно перекрывалось по трем полосам дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тарифы ЖКХ в новом году вырастут на 4%
Военная полиция России заняла оставленный американцами опорный пункт в Сирии
В Подмосковье столкнулись два грузовика и три легковушки, погибли два человека
Израиль нанес удары по ХАМАС в ответ на ракету из Газы
«Это тонкая материя»: Гарик Харламов рассказал, над чем он никогда не станет шутить
Бывший муж норвежской принцессы писатель Ари Бен покончил с собой
Новак надеется, что России и Украине удастся договориться по транзиту газа на выходных
Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу, три человека ранены
Bloomberg: У одного острова в Карибском море под Рождество собралось полсотни роскошных яхт
Новак: Санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2»
Сирия вместе с Россией начала геологоразведку нефти и газа
На Украине назвали причину воссоединения Крыма с Россией
Премьера Израиля эвакуировали прямо с митинга из-за ракеты из сектора Газа
Путин пошутил, что бизнесменов собрали в «царских интерьерах», чтобы нацелить на результат
Санта-Клаус вылетел с Северного полюса и отправился в праздничное путешествие
Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги
Роспотребнадзор разрешил изымать никотиносодержащие смеси
«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ
Перевозку красной икры в самолетах планируют ограничить в 2020 году