В Подмосковье столкнулись два грузовика и три легковушки, погибли два человека

СЕГОДНЯ 05:28 2019-12-26T05:44:48+03:00

Все пять автомобилей направлялись в сторону Москвы, причины аварии выясняются

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В ночь на четверг, 26 декабря, на Горьковском шоссе в Подмосковье произошла крупная авария: столкнулись два грузовика и три легковушки. В результате погибли два человека, еще один пострадал и был доставлен в больницу с травмами.

«На 54 км Горьковского шоссе столкнулись пять автомобилей: две грузовых фуры и три легковых машины. В результате два человека погибли, еще один получил ранения», - сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе областного главка МВД.

Представитель ведомства уточнил, что все пять автомобилей направлялись в сторону столицы. Причины аварии выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ночью в воскресенье, 22 декабря, на внешней стороне 23-го километра МКАД столкнулись четыре легковых машины. Тогда погиб один человек, двое пострадали. Движение временно перекрывалось по трем полосам дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU