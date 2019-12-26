2019-12-26T06:11:29+03:00
Политика

Военная полиция России заняла оставленный американцами опорный пункт в Сирии

Объект находится в стратегическом районе на перекрёстке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пунктВоенная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пунктФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военная полиция России заняла оставленный американцами опорный пункт, расположенный в сирийском посёлке Телль-Самин, который находится в стратегическом районе на перекрёстке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Над зданием, де раньше была школа, а потом опорный пункт военнослужащих США, подняли российский флаг. Об этом сообщил журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов, уточнив, что к вечеру четверга подразделение будет размещено.

«Можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», - приводит слова офицера РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 19 декабря правительственная армия Сирии проводит новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле.

МИД Сирии обвинил США в авиаударе по нефтебазам в сирийском Хомсе.Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем обвинил США в причинении ущерба нефтеперерабатывающей инфраструктуре в ходе авиаудара при помощи беспилотников на западе страны. Об этом он заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым

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ИСТОЧНИК KP.RU

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