2019-12-26T08:05:12+03:00
В мире

США разрабатывает тактику информационной войны против РФ

Такое решение было принято, чтобы Москва не смогла "вмешаться" в выборы 2020 года в Штатах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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США разрабатывает тактику информационной войны против РФСША разрабатывает тактику информационной войны против РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские СМИ сообщают, что киберкомандование Штатов разрабатывает тактику информационной войны против России на случай, если Москва попытается "вмешаться" в выборы президента в 2020 года в США.

Целью травли по данным издания могут стать представители российской элиты. При этом отмечается, что речь не идет о президенте России Владимире Путине, поскольку такой шаг был бы слишком провокационным, пишет Washington post.

Напомним, в сентябре текущего года глава киберкомандования сухопутных войск США Стивен Фогарти заявлял, что Пентагон в преддверии выборов активно готовит концепции информационной борьбы в киберпространстве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции против РФ. Он также подчеркнул, что последние 100 лет вся политика Вашингтона строится на применении санкций в отношении нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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