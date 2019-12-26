СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-26T08:14:25+03:00

"Все хотят иметь на руках доллары": Министр финансов США рассказал, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными Фото: REUTERS

Этих денег не могут досчитаться центробанки мира

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Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными. По мнению американских СМИ этих денег не могут досчитаться центробанки мира.

- Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру, - заявил глава ведомства.

Журналисты попросили Мнучина объяснить загадочное "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах. Было отмечено, что об их местонахождении предположительно ничего не известно.

Министр подчеркнул, что "все хотят иметь на руках доллары", поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире, сообщает Fox News.

При этом Мнучин отметил, что спрос на американскую валюту лишь растет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России. Стивен Мнучин отметил, что они использовались ранее из-за "ненадлежащего поведения" российской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU