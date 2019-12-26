"Все хотят иметь на руках доллары": Министр финансов США рассказал, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными. По мнению американских СМИ этих денег не могут досчитаться центробанки мира.
- Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру, - заявил глава ведомства.
Журналисты попросили Мнучина объяснить загадочное "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах. Было отмечено, что об их местонахождении предположительно ничего не известно.
Министр подчеркнул, что "все хотят иметь на руках доллары", поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире, сообщает Fox News.
При этом Мнучин отметил, что спрос на американскую валюту лишь растет.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России. Стивен Мнучин отметил, что они использовались ранее из-за "ненадлежащего поведения" российской стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU