Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-26T08:22:34+03:00

по результатам опроса, лишь 8% жителей Германии считают Путина угрозой для человечества

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Граждане ФРГ видят большую угрозу миру в американском лидере Дональде Трампе, чем в главе КНДР Ким Чен Ыне и российском президенте Владимире Путине.

Опрос показал, что 41% немцев считают Трампа самым опасным мировым лидером из пятерки стран - США, Россия, КНР, КНДР, Иран .

При этом лишь 8% немцев назвали Путина главной угрозой миру.

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ИСТОЧНИК KP.RU