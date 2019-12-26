Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
по результатам опроса, лишь 8% жителей Германии считают Путина угрозой для человечества
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Граждане ФРГ видят большую угрозу миру в американском лидере Дональде Трампе, чем в главе КНДР Ким Чен Ыне и российском президенте Владимире Путине.
Опрос показал, что 41% немцев считают Трампа самым опасным мировым лидером из пятерки стран - США, Россия, КНР, КНДР, Иран .
При этом лишь 8% немцев назвали Путина главной угрозой миру.
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ИСТОЧНИК KP.RU