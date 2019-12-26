СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-26T08:40:57+03:00

В Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на пути Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение нет от станции метро "Октябрьская" до "Проспекта мира"

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В пресс-службе Московского метро сообщается, что на "оранжевой ветке" парализовано движение от станции "октябрьская" до "Проспекта мира" из-за пассажира на пути.

Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

По последней информации, движение на Калужско-Рижской линии было восстановлено. Человека удалось извлечь с пути. Сейчас устанавливаются детали и мотивы произошедшего.

- Для вхождения в график понадобится некоторое время, - сообщила пресс-служба метро в соцсетях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом в Москве мужчина упал на пути в метро и ему оторвало руку. ЧП произошло на станции Октябрьская. Движение по часовой стрелке кольцевой линии было временно остановлено. спустя десять минут движение по Кольцевой линии было введено в график.

ИСТОЧНИК KP.RU