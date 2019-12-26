2019-12-26T08:40:57+03:00
Общество

В Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на пути

Движение нет от станции метро "Октябрьская" до "Проспекта мира"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на путиВ Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на путиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В пресс-службе Московского метро сообщается, что на "оранжевой ветке" парализовано движение от станции "октябрьская" до "Проспекта мира" из-за пассажира на пути.

Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

По последней информации, движение на Калужско-Рижской линии было восстановлено. Человека удалось извлечь с пути. Сейчас устанавливаются детали и мотивы произошедшего.

- Для вхождения в график понадобится некоторое время, - сообщила пресс-служба метро в соцсетях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом в Москве мужчина упал на пути в метро и ему оторвало руку. ЧП произошло на станции Октябрьская. Движение по часовой стрелке кольцевой линии было временно остановлено. спустя десять минут движение по Кольцевой линии было введено в график.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гигантские пуховики атакуют: Главный fashion-тренд 2019 года — оверсайз-одежда
Минобороны РФ повысит пенсии и оклады военнослужащих
"Заряжайте телефоны утром": Эксперт рассказал о главных ошибках при зарядке смартфона
В Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на пути
Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Потопы, пожары и квартирные кражи: в СК «Сбербанк страхование» назвали основные причины «новогодних катаклизмов»
Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажирку
"Все хотят иметь на руках доллары": Министр финансов США рассказал, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
США разрабатывает тактику информационной войны против РФ
Тарифы ЖКХ в новом году вырастут на 4%
Военная полиция России заняла оставленный американцами опорный пункт в Сирии
В Подмосковье столкнулись два грузовика и три легковушки, погибли два человека
Израиль нанес удары по ХАМАС в ответ на ракету из Газы
«Это тонкая материя»: Гарик Харламов рассказал, над чем он никогда не станет шутить
Бывший муж норвежской принцессы писатель Ари Бен покончил с собой
Новак надеется, что России и Украине удастся договориться по транзиту газа на выходных
Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу, три человека ранены
Bloomberg: У одного острова в Карибском море под Рождество собралось полсотни роскошных яхт
Новак: Санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2»
Сирия вместе с Россией начала геологоразведку нефти и газа
На Украине назвали причину воссоединения Крыма с Россией
Премьера Израиля эвакуировали прямо с митинга из-за ракеты из сектора Газа
Путин пошутил, что бизнесменов собрали в «царских интерьерах», чтобы нацелить на результат
Санта-Клаус вылетел с Северного полюса и отправился в праздничное путешествие
Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги
Роспотребнадзор разрешил изымать никотиносодержащие смеси
«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ
Перевозку красной икры в самолетах планируют ограничить в 2020 году