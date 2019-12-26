2019-12-26T10:32:34+03:00
Общество

Гигантские пуховики атакуют: Главный fashion-тренд 2019 года — оверсайз-одежда

По данным «Юлы», пользователи стали искать вещи увеличенных размеров в два раза чаще, чем в прошлом году
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За год спрос на куртки, толстовки и пуховики оверсайз вырос в разы. Фото: «Юла»За год спрос на куртки, толстовки и пуховики оверсайз вырос в разы. Фото: «Юла»
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В уходящем 2019 году стремительно выросла популярность одежды в стиле оверсайз (oversize – увеличенный размер): гигантских пуховиков, огромных свитеров, как будто с чужого плеча, похожих на одеяло пальто, мешковатых штанов и других объемных вещей.

Специалисты сервиса объявлений «Юла» утверждают, что оверсайз-одежда — главный fashion-тренд 2019 года: всего за год интерес к такой одёжке вырос вдвое, у других fashion-трендов подобного масштабного и стремительного роста не замечено.

Особенно популярен этот стиль среди молодежи. Оверсайз-одежда и аксессуары есть как в коллекциях крупных модных домов, так и у актуальных стритвир-брендов. Мало того, такие вещи стоят дороже обычных.

По данным «Юлы», в этом году пользователи стали искать оверсайз-одежду на 105% чаще, чем в прошлом. Причем больше всего выросла популярность оверсайз-худи и толстовок — почти в пять раз по сравнению с 2018-м. Пуховики такого типа стали искать в 4,3 раза чаще, а куртки — в четыре раза.

Главный fashion-тренд 2019 года — оверсайз-одежда: пуховики, толстовки, куртки и другие вещи увеличенных размеров

Главный fashion-тренд 2019 года — оверсайз-одежда: пуховики, толстовки, куртки и другие вещи увеличенных размеров

Отмечается, что 41% поисковых запросов приходится на верхнюю одежду в стиле оверсайз. На «Юле» заметны характерные для всей модной индустрии тенденции: зимой и летом как поиски, так и продажи оверсайза значительно снижаются, а осенью и весной его ищут в два-три раза чаще. Это можно объяснить тем, что гардероб, в основном, меняют в период межсезонья. Причём оверсайз в большей степени женский тренд: среди мужских вещей такие товары встречаются в 3,5 раза реже.

Вещи в этом стиле на «Юле» в среднем продают на 48% дороже, чем остальные вещи в соответствующих категориях. Специалисты сервиса отмечают, что цена на оверсайз-аксессуары в среднем в два раза выше, чем на обычные. Оверсайз-платья продают на 74% дороже просто платьев. А вот топы и футболки в этом стиле стоят дороже обычных только на 21%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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