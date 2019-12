Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-26T10:58:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Американские ученые провели исследование и выяснили, что прерывистое голодание приносит немало пользы человеку.

Его суть, по словам экспертов, в частичном ограничении времени приема пищи. Это,к примеру, может быть ежедневное питание, но в течение ограниченного периода времени — например с 8 до 14 часов. Или выделение двух разгрузочных дней в неделю.

Прерывистое голодание, по мнению ученых, способствует улучшению когнитивных функций и защищает от различных неврологических заболеваний. А также повышает чувствительность к инсулину, предотвращая развитие диабета второго типа. Прерывистое голодание улучшает работу иммунной системы и продлевает жизнь в целом, пишет журнал The New England Journal of Medicine.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Ученые вывели золотую формулу похудения. Исследователи рассказали, как правильно сокращать калории для эффективного регулирования веса и снижения риска опасных болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU