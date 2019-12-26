83 процента работодателей устраивают корпоративы для сотрудников
Се больше работодателей находят средства, чтобы устроить новогодний праздник для своих сотрудников. В 2019 году корпоративы организуют 83% работодателей, год назад их было меньше – 73%. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом Headhunter. Аналогичную тенденцию подтвердили и эксперты Rabota.ru.
Чаще всего устраивают праздники компании из сферы юриспруденции, туризма, а также госструктуры. Реже всего гуляют на новогодних вечеринках медицинские сотрудники, специалисты в области логистики и рабочий персонал.
Те, кто работают в Липецкой и Кемеровской областях, а также в Республике Татарстан ходят на праздники чаще (90%). В Москве до данного мероприятия добираются 85% сотрудников.
На фоне увеличения числа тех, кто устраивает корпоратив, отмечается еще одна тенденция – праздники становятся дешевле. В офисе устраивают гуляния 23% работодателей, а остальные (77%) отдают предпочтение внешним площадкам.
Что касается сотрудников, то 21% уверены – посещение корпоратива обязательно, пишет газета «Известия».
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ИСТОЧНИК KP.RU