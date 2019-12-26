83 процента работодателей устраивают корпоративы для сотрудников

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-26T10:42:36+03:00

В этом году корпоратив для сотрудников на Новый год устроят 83% работодателей Фото: Олег УКЛАДОВ

В прошлом году их было 73%

Изменить размер текста: A A

Се больше работодателей находят средства, чтобы устроить новогодний праздник для своих сотрудников. В 2019 году корпоративы организуют 83% работодателей, год назад их было меньше – 73%. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом Headhunter. Аналогичную тенденцию подтвердили и эксперты Rabota.ru.

Чаще всего устраивают праздники компании из сферы юриспруденции, туризма, а также госструктуры. Реже всего гуляют на новогодних вечеринках медицинские сотрудники, специалисты в области логистики и рабочий персонал.

Те, кто работают в Липецкой и Кемеровской областях, а также в Республике Татарстан ходят на праздники чаще (90%). В Москве до данного мероприятия добираются 85% сотрудников.

На фоне увеличения числа тех, кто устраивает корпоратив, отмечается еще одна тенденция – праздники становятся дешевле. В офисе устраивают гуляния 23% работодателей, а остальные (77%) отдают предпочтение внешним площадкам.

Что касается сотрудников, то 21% уверены – посещение корпоратива обязательно, пишет газета «Известия».

Ранее эксперты туристического сервиса Ozon.Travel рассказали, что необычного ждет авиапассажиров во время время зимних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU