2019-12-26T10:42:36+03:00
Общество

83 процента работодателей устраивают корпоративы для сотрудников

В прошлом году их было 73%
Елена АКИМОВА
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В этом году корпоратив для сотрудников на Новый год устроят 83% работодателейВ этом году корпоратив для сотрудников на Новый год устроят 83% работодателейФото: Олег УКЛАДОВ
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Се больше работодателей находят средства, чтобы устроить новогодний праздник для своих сотрудников. В 2019 году корпоративы организуют 83% работодателей, год назад их было меньше – 73%. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом Headhunter. Аналогичную тенденцию подтвердили и эксперты Rabota.ru.

Чаще всего устраивают праздники компании из сферы юриспруденции, туризма, а также госструктуры. Реже всего гуляют на новогодних вечеринках медицинские сотрудники, специалисты в области логистики и рабочий персонал.

Те, кто работают в Липецкой и Кемеровской областях, а также в Республике Татарстан ходят на праздники чаще (90%). В Москве до данного мероприятия добираются 85% сотрудников.

На фоне увеличения числа тех, кто устраивает корпоратив, отмечается еще одна тенденция – праздники становятся дешевле. В офисе устраивают гуляния 23% работодателей, а остальные (77%) отдают предпочтение внешним площадкам.

Что касается сотрудников, то 21% уверены – посещение корпоратива обязательно, пишет газета «Известия».

Ранее эксперты туристического сервиса Ozon.Travel рассказали, что необычного ждет авиапассажиров во время время зимних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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