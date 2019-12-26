В МИДе ждут ответа Трампа на приглашение посетить Москву 9 мая

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-26T10:50:38+03:00

Президент США сказал, что приглашение Москвы он рассматривает Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение на празднование 75-й годовщины Победы в Москве 9 мая 2020 года. Россия ждёт официального ответа, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

- Президент США сказал, что это приглашение он рассматривает. Мы будем ждать официального ответа, официальной реакции, — передаёт Интерфакс слова Рябкова.

Он также отметил, что считает правильным, чтобы лидер тех стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию, поучаствовали в праздновании Победы в Москве. Замглавы МИДа однако добавил, что Москва не проводит связи между возможным визитом Трампа и участием Путина в форуме G7 в США.

- Никаких увязок такого рода нет и быть не может, и было бы странно, если бы мы вопросы ставили в такой плоскости, — отметил Рябков.

Ранее сайт "Комсомольской правды" писал о том, что Дональд Трамп "с интересом" воспринял приглашение Владимира Путина посетить Москву в связи с празднование 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU