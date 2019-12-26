2019-12-26T11:17:57+03:00
Политика

Появилось видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО

Съёмки госиспытаний "Гибка-С" опубликовало Минобороны
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боевая машина обеспечивает дистанционный пуск зенитных управляемых ракет не только с места, но и в движении / Фото: кадр из видео государственных испытаний "Гибка-С"Боевая машина обеспечивает дистанционный пуск зенитных управляемых ракет не только с места, но и в движении / Фото: кадр из видео государственных испытаний "Гибка-С"
Изменить размер текста:

Министерство обороны России показало видео госиспытаний нового мобильного комплекса ПВО "Гибка-С" на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" для сухопутных войск.

На ролике, опубликованном Миниобороны, показаны одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет из "Гибка-С" по воздушным целям. Пуски выполняются во время движения и во время остановки автомобилей "Тигр-М". Госиспытания завершили в декабре.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщает, что с комплекса "Гибка-С" возможен дистанционный запуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных комплексов. Также испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Министерство обороны повысило пенсии и оклады военнослужащих, а также о том, почему в России снизилась потребность в солдатах срочной службы.

Госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через денежные купюры
Появилось видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО
В МИДе ждут ответа Трампа на приглашение посетить Москву 9 мая
Не придется посещать ГИБДД: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
83 процента работодателей устраивают корпоративы для сотрудников
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Гигантские пуховики атакуют: Главный fashion-тренд 2019 года — оверсайз-одежда
Минобороны РФ повысит пенсии и оклады военнослужащих
"Заряжайте телефоны утром": Эксперт рассказал о главных ошибках при зарядке смартфона
В Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на пути
Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Потопы, пожары и квартирные кражи: в СК «Сбербанк страхование» назвали основные причины «новогодних катаклизмов»
Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажирку
"Все хотят иметь на руках доллары": Министр финансов США рассказал, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными