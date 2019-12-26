Появилось видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-26T11:17:57+03:00

Боевая машина обеспечивает дистанционный пуск зенитных управляемых ракет не только с места, но и в движении / Фото: кадр из видео государственных испытаний "Гибка-С"

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Министерство обороны России показало видео госиспытаний нового мобильного комплекса ПВО "Гибка-С" на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" для сухопутных войск.

На ролике, опубликованном Миниобороны, показаны одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет из "Гибка-С" по воздушным целям. Пуски выполняются во время движения и во время остановки автомобилей "Тигр-М". Госиспытания завершили в декабре.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщает, что с комплекса "Гибка-С" возможен дистанционный запуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных комплексов. Также испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Министерство обороны повысило пенсии и оклады военнослужащих, а также о том, почему в России снизилась потребность в солдатах срочной службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751841" frameborder="0"></iframe> Госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С".

ИСТОЧНИК KP.RU