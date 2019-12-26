Появилось видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО
Министерство обороны России показало видео госиспытаний нового мобильного комплекса ПВО "Гибка-С" на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" для сухопутных войск.
На ролике, опубликованном Миниобороны, показаны одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет из "Гибка-С" по воздушным целям. Пуски выполняются во время движения и во время остановки автомобилей "Тигр-М". Госиспытания завершили в декабре.
Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщает, что с комплекса "Гибка-С" возможен дистанционный запуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных комплексов. Также испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Министерство обороны повысило пенсии и оклады военнослужащих, а также о том, почему в России снизилась потребность в солдатах срочной службы.
Госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С".
ИСТОЧНИК KP.RU