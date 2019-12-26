Владелец прав на свинку Пеппу отсудил 33 млн рублей у российского производителя
Британская компания Entertainment One UK победила в суде российского производителя игрушек "Симбат". Штрафом в 33 миллиона рублей арбитражный суд Москвы оценил использование изображения свинки Пеппы на детских конструкторах без соответствующей лицензии.
В компании "Симбат" не согласны с решением суда и до последнего утверждали, что на конструкторе изображён персонаж, только похожий на свинку Пеппу. Доказательствами Entertainment One UK стали сам конструктор и заключение эксперта.
Крупный оптовый производитель впервые становится ответчиком в подобном разбирательстве. Обычно претензии адресуют к конечному поставщику.
Многосерийный мультфильм "Свинка Пеппа" для детей младшего дошкольного возраста выходит в Великобритании с 2004 года.
Ранее сайт kp.ru писал о ещё одном иске Entertainment One UK Limited. Тогда компания подала иск на 60 тысяч рублей в Арбитражный суд Крыма на одно из отделений «Крымсоюзпечати» в Симферополе. Причиной его стало незаконное использование образа Свинки Пеппа.
ИСТОЧНИК KP.RU