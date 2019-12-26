Владелец прав на свинку Пеппу отсудил 33 млн рублей у российского производителя

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-26T12:07:26+03:00

Многосерийный мультфильм "Свинка Пеппа" для детей младшего дошкольного возраста выходит в Великобритании с 2004 года Фото: "КП" Архив

Образ персонажа использовали на конструкторе без разрешения правообладателя

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Британская компания Entertainment One UK победила в суде российского производителя игрушек "Симбат". Штрафом в 33 миллиона рублей арбитражный суд Москвы оценил использование изображения свинки Пеппы на детских конструкторах без соответствующей лицензии.

В компании "Симбат" не согласны с решением суда и до последнего утверждали, что на конструкторе изображён персонаж, только похожий на свинку Пеппу. Доказательствами Entertainment One UK стали сам конструктор и заключение эксперта.

Крупный оптовый производитель впервые становится ответчиком в подобном разбирательстве. Обычно претензии адресуют к конечному поставщику.

Многосерийный мультфильм "Свинка Пеппа" для детей младшего дошкольного возраста выходит в Великобритании с 2004 года.

Ранее сайт kp.ru писал о ещё одном иске Entertainment One UK Limited. Тогда компания подала иск на 60 тысяч рублей в Арбитражный суд Крыма на одно из отделений «Крымсоюзпечати» в Симферополе. Причиной его стало незаконное использование образа Свинки Пеппа.

ИСТОЧНИК KP.RU