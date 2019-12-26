"Напали двое неизвестных": В Росгвардии прокомментировали нападение на сотрудника силового ведомства
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал сайту KP.RU информацию о нападении на сотрудника силового ведомства, Александра Кудрявцева. На мужчину утром, 21 декабря, напали двое неизвестных, когда он выходил из подъезда своего дома.
- На Александра Кудрявцева напали на улице двое неизвестных, когда он выходил из дома. Мужчина дал отпор и запомнил приметы нападавших.В дальнейшем злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции, - отметил Грибакин.
Также он подчеркнул, что Кудрявцев получил ушиб мягких тканей лица. Отмечается, что Александр в день нападения находился на выходном.
- Его здоровью ничего не угрожало и не угрожает, - отметил представитель силового ведомства.
В Росгвардии не связывают этот инцидент с служебными обязанностями Александра. При этом, мотивы нападавших пока не установлены.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре в Ингушетии 18-летний юноша напал с ножом на наряд полиции. Стражи порядка отделались несерьёзными порезами, молодой человек был задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU