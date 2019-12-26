"Напали двое неизвестных": В Росгвардии прокомментировали нападение на сотрудника силового ведомства

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-26T12:25:40+03:00

Валерий Грибакин отметил, что инцидент произошел когда мужчина вышел из подъезда своего дома

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал сайту KP.RU информацию о нападении на сотрудника силового ведомства, Александра Кудрявцева. На мужчину утром, 21 декабря, напали двое неизвестных, когда он выходил из подъезда своего дома.

- На Александра Кудрявцева напали на улице двое неизвестных, когда он выходил из дома. Мужчина дал отпор и запомнил приметы нападавших.В дальнейшем злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции, - отметил Грибакин.

Также он подчеркнул, что Кудрявцев получил ушиб мягких тканей лица. Отмечается, что Александр в день нападения находился на выходном.

- Его здоровью ничего не угрожало и не угрожает, - отметил представитель силового ведомства.

В Росгвардии не связывают этот инцидент с служебными обязанностями Александра. При этом, мотивы нападавших пока не установлены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре в Ингушетии 18-летний юноша напал с ножом на наряд полиции. Стражи порядка отделались несерьёзными порезами, молодой человек был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU