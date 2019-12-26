В Госдуме оценили подготовку США к информационной войне с Россией
В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке США к информационной войне с Россией. Свою позицию высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
В Штатах планируют противостоять нашей стране, чтобы избежать вмешательства в выборы президента, которые пройдут в 2020 году. Все происходящее депутат назвал «подрывной работой против России».
- Скорее всего, эти программы больше связаны с военными разработками. Думаю, что такие мероприятия прорабатываются для проведения разведывательных действий в отношении нашей страны, - комментирует RT Шерин.
Он напомнил, что Россия не угрожает Вашингтону, особенно в «.
По мнению парламентария, подобные опасения лишены какого-либо смысла.
Ранее газета The Washington Post, написала, что руководство страны не исключает российское вмешательство в выборы и поэтому готовится ряд спецопераций.
ИСТОЧНИК KP.RU