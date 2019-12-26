2019-12-26T12:17:28+03:00
Политика

В Госдуме оценили подготовку США к информационной войне с Россией

Свою позицию высказал Александр Шерин
Елена АКИМОВА
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В Госдуме подготовку США к информационной войне с РоссиейВ Госдуме подготовку США к информационной войне с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке США к информационной войне с Россией. Свою позицию высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

В Штатах планируют противостоять нашей стране, чтобы избежать вмешательства в выборы президента, которые пройдут в 2020 году. Все происходящее депутат назвал «подрывной работой против России».

- Скорее всего, эти программы больше связаны с военными разработками. Думаю, что такие мероприятия прорабатываются для проведения разведывательных действий в отношении нашей страны, - комментирует RT Шерин.

Он напомнил, что Россия не угрожает Вашингтону, особенно в «.

По мнению парламентария, подобные опасения лишены какого-либо смысла.

Ранее газета The Washington Post, написала, что руководство страны не исключает российское вмешательство в выборы и поэтому готовится ряд спецопераций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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