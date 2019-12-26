2019-12-26T12:19:45+03:00
Общество

Половина российских автовладельцев поедут в новогоднее путешествие на машине

19% россиян отправятся навестить родственников
Ася КУЗНЕЦОВА
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42% опрошенных поедут с компанией из 3-4 человек42% опрошенных поедут с компанией из 3-4 человекФото: Евгения ГУСЕВА
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57% российских автолюбителей сказали, что в новогодние праздники планируют отправиться в путешествие на машине по России или за границу, показало исследование проекта Авто Mail.ru. В опросе, проходившем с 11 по 13 декабря, приняли участие 5 761 пользователь проекта. Респонденты также ответили куда именно они хотели бы отправиться и сколько рассчитывают потратить на поездку.

Самыми популярными направлениями стали загород, Беларусь, Восточная Европа, соседние регионы, Кавказ и Золотое Кольцо. Главными преимуществами путешествие на автомобиле россияне назвали свободу передвижения (57%), возможность составить свою программу поездки (54%) и экономичность (37%).

Опрошенные добавили, что в поездке 48% из них хотели бы посмотреть другие города и погулять по интересным местам, 19% навестить родственников, а 18% полюбоваться живописными местами и природой. 44% респондентов поедут вдвоём с партнёром или другом, а 42% с компанией из 3-4 человек.

О длительности своего путешествия 65% ответили, что проведут в нём несколько дней, а все каникулы ему посвятят 26%. Потратить на поездку 15 тысяч рублей собираются 30% ответивших, бюджетом от 15 до 30 тысяч располагают 28%, а больше 30 тысяч рублей на путешествие выделят 42%.

На сайте kp.ru есть путеводитель о подготовке к зимнему путешествию на автомобиле, безопасности в поездке и расчёте всех рисков. Также на сайте есть путеводитель обо всех необходимых вещах, обязательных для путешествия на машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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