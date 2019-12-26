2019-12-26T12:51:27+03:00
Политика

"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами

Президент заявил об этом на встрече с представителями российского бизнеса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
- Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что удастся завершить работу в обозримой перспективе, - прокомментировал представитель Кремля- Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что удастся завершить работу в обозримой перспективе, - прокомментировал представитель КремляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что "Северный поток-2" будет достроен своими силами.

- Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что удастся завершить работу в обозримой перспективе, - сказал представитель Кремля.

При этом, Песков не стал указывать конкретные сроки окончания стройки газопровода.

- Чем раньше, тем лучше! - добавил он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин провёл традиционную встречу с представителями российского бизнеса. Большая часть разговора была закрыта для прессы.

Сайт kp.ru писал о словах министра энергетики Александра Новака о том, что американские санкции не помешают России достроить газопровод «Северный поток – 2». Он будет проложен по дну Балтийского моря, однако пока непонятно, продолжит ли швейцарская компания Allseas участие в этом проекте.

Также премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции США. Он напомнил, что Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором указаны санкции на суда, задействованные в проектах "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами
Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров
Половина российских автовладельцев поедут в новогоднее путешествие на машине
В Госдуме оценили подготовку США к информационной войне с Россией
Настоятель Нотр-Дама предупредил об угрозе обрушения собора
Владелец прав на свинку Пеппу отсудил 33 млн рублей у российского производителя
Какая-то фантастика: В Гидрометцентре рассказали о погоде на зиму
"Напали двое неизвестных": В Росгвардии прокомментировали нападение на сотрудника силового ведомства
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через денежные купюры
Появилось видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО
В МИДе ждут ответа Трампа на приглашение посетить Москву 9 мая
Не придется посещать ГИБДД: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
83 процента работодателей устраивают корпоративы для сотрудников
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Гигантские пуховики атакуют: Главный fashion-тренд 2019 года — оверсайз-одежда
Минобороны РФ повысит пенсии и оклады военнослужащих
"Заряжайте телефоны утром": Эксперт рассказал о главных ошибках при зарядке смартфона
В Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на пути
Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Потопы, пожары и квартирные кражи: в СК «Сбербанк страхование» назвали основные причины «новогодних катаклизмов»
Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажирку
"Все хотят иметь на руках доллары": Министр финансов США рассказал, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными