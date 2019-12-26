"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-26T12:51:27+03:00

- Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что удастся завершить работу в обозримой перспективе, - прокомментировал представитель Кремля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент заявил об этом на встрече с представителями российского бизнеса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что "Северный поток-2" будет достроен своими силами.

- Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что удастся завершить работу в обозримой перспективе, - сказал представитель Кремля.

При этом, Песков не стал указывать конкретные сроки окончания стройки газопровода.

- Чем раньше, тем лучше! - добавил он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин провёл традиционную встречу с представителями российского бизнеса. Большая часть разговора была закрыта для прессы.

Сайт kp.ru писал о словах министра энергетики Александра Новака о том, что американские санкции не помешают России достроить газопровод «Северный поток – 2». Он будет проложен по дну Балтийского моря, однако пока непонятно, продолжит ли швейцарская компания Allseas участие в этом проекте.

Также премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции США. Он напомнил, что Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором указаны санкции на суда, задействованные в проектах "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

ИСТОЧНИК KP.RU