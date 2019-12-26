Центробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-26T13:38:41+03:00

Отмечается, что стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на четверг на 7,04 копейки

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По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 27 декабря, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля. При этом курс доллара вырос на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля.

По информации регулятора, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 7,04 копейки, составив 64,7973 рубля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре текущего года эксперты заявили, что годовая инфляция в России может составить 3,2 процента. Прогнозируемый показатель на 2019 год был 4,5 процента. С учетом цифр за октябрь, годовой показатель по инфляции может составить 3,7-3,8 процентов.

Также президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем фактом, что инфляция снижается, но доходы граждан не растут.

ИСТОЧНИК KP.RU