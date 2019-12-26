СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-26T14:11:33+03:00

Песков: В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с РФ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента России отметил, что ему "на ум приходят только его резкие недипломатичные высказывания"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не помнят инициатив премьер-министра Британии Бориса Джонсона по улучшению диалога с Россией.

Представитель Кремля отметил, что ему "на ум приходят только его резкие недипломатичные высказывания" .

Также Песков подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин всегда говорит о готовности к диалогу для налаживания уважительных отношений. Этот подход, по словам представителя Кремля, распространяется и на российско-британские отношения.

- На ум приходят только весьма недружественные и порой резкие и недипломатичные высказывания Джонсона в адрес нашей страны и в адрес руководства нашей страны, - отметил Песков, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что посольство России в Лондоне назвало слова Бориса Джонсона о российских самолетах «недобросовестной манипуляцией». На днях британский премьер заявил, якобы ВВС Соединенного Королевства с мая по сентябрь сопровождали 56 российских самолетов в небе над Эстонией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722132" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU